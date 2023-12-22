Самый печальный прогноз сбывается: Пронько указал на "пильщиков" России

"Сидящие на темах" в высоких кабинетах власти снова начали разрабатывать новый "распил" России. Речь идёт о многоходовке, которая, по замыслу её авторов, должна привести к новой масштабной приватизации крупных государственных активов…"Пильщики" понимают, что это решение может вызвать самую настоящую бурю негодования среди граждан страны, поэтому действуют тихой сапой, но последовательно и настойчиво.
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