Новая статья: Обзор складного смартфона Xiaomi MIX Flip: первая раскладушка Xiaomi Xiaomi...

Новая статья: Обзор складного смартфона Xiaomi MIX Flip: первая раскладушка XiaomiXiaomi – уже не новичок в деле создания складных смартфонов (хотя их MIX Fold, не представленные официально в Росcии, мы и пропустили – а их вышло уже четыре поколения!), но компактную раскладушку компания представила впервые.