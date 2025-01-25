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ЕС «на всякий случай» готовится к торговой войне с США

ЕС «на всякий случай» готовится к торговой войне с США

Politico пишет, что Европа потихоньку готовится к возможной торговой войне с США при Трампе, хотя и «не хочет начинать никаких ссор с непредсказуемым новым американским лидером и понимает, что публичное морализаторство только даст обратный эффект».

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