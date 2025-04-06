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Царьград

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Лимит жестов доброй воли исчерпан. СВО придётся продолжать до победы. В чём просчитались в США?

Лимит жестов доброй воли исчерпан. СВО придётся продолжать до победы. В чём просчитались в США?

Всё сводится к тому, что СВО придётся продолжать до победы - Трамп медлит, а лимит жестов доброй воли уже исчерпан.

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Комментарии
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E
Ed
&quot;Лимит жестов доброй воли исчерпан&quot; - ой, да неужели власть сменилась?
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20 час.
Eduard
Они даже с 1 метра у граниы ухитрятся дроны на Росмию запускать!
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18 час.
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