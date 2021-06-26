Вакцинация не помогла: Британию, Чили и Монголию накрыла «третья волна» COVID-19

В пропаганде прививок «что-то сломалось». Пока в России некто Дмитрий Песков, взявший на себя роль говорить от имени президента, лютует, вовсю топит за концлагерные меры Собянина и прочей «партии коронавируса» по принуждению к прививкам (в частности, сегодня этот «любитель нести пургу» заявил, что добровольность вакцинации обеспечивается тем, что не желающие ставить над собой эксперименты могут поискать другую работу ), в 5 из 10 стран — лидеров по проценту вакцинированных наблюдается рост заболевших коронавирусом.