БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вакцинация не помогла: Британию, Чили и Монголию накрыла «третья волна» COVID-19

Вакцинация не помогла: Британию, Чили и Монголию накрыла «третья волна» COVID-19

 В пропаганде прививок «что-то сломалось». Пока в России некто Дмитрий Песков, взявший на себя роль говорить от имени президента, лютует, вовсю топит за концлагерные меры Собянина и прочей «партии коронавируса» по принуждению к прививкам (в частности, сегодня этот «любитель нести пургу» заявил, что добровольность вакцинации обеспечивается тем, что не желающие ставить над собой эксперименты могут поискать другую работу ), в 5 из 10 стран — лидеров по проценту вакцинированных наблюдается рост заболевших коронавирусом.

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Владимир Чернышов
Причина простая как грабли. Опоздали. Вот если бы ещё в прошлом году было 70% и пошла новая волна, то ясно, что вакцина не помогает.
Дмитрий Иванов
Вот этим упертым хоть цифры подавай хоть носом тыкай, будут искать новые оправдания вреда от укола, это диагноз - зомбированны СМИ

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