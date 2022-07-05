МОЯ СТРАНА

6 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Скоты  намного благороднее этого курбаши. Они  не  делают себе в ущерб.Токаев решил поиг...
  • Александр Широков
    СКОТЫ...Токаев решил поиг...
  • Лариса Поплавская
    И это люди, которые уже слышали о приговорах к наемникам в ДНР продолжают хотеть умереть??? Какое помилование???? Нао...Марочко: в ряды В...

В Литве заявили о подготовке к размещению бригады НАТО

В Литве заявили о подготовке к размещению бригады НАТО

5 июля 2022, 09:49 — Общественная служба новостей — ОСН Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas заявил о подготовке к размещению в стране бригады НАТО на постоянной основе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх