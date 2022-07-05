В Литве заявили о подготовке к размещению бригады НАТО

5 июля 2022, 09:49 — Общественная служба новостей — ОСН Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas заявил о подготовке к размещению в стране бригады НАТО на постоянной основе.