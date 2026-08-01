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От золотых слитков до условного срока и тяжёлого диагноза: история взлёта и падения блогера Лерчек

От золотых слитков до условного срока и тяжёлого диагноза: история взлёта и падения блогера Лерчек

В июле 2026 года в зале суда решилась судьба одной из самых известных российских блогерш. Валерия Чекалина, известная миллионам подписчиков как Лерчек, стояла перед судьёй с младенцем на руках после месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
И это человек с 4ой. Степени рака не смешите ещё и загорелая ей это вообще противокаказано
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1 м.