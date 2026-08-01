От золотых слитков до условного срока и тяжёлого диагноза: история взлёта и падения блогера Лерчек

В июле 2026 года в зале суда решилась судьба одной из самых известных российских блогерш. Валерия Чекалина, известная миллионам подписчиков как Лерчек, стояла перед судьёй с младенцем на руках после месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием.