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Юрист рассказал, с чем останется Ивлеева после скандальной голой вечеринки

Вполне вероятно, что блогеру грозит штраф или даже уголовное дело. Адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета РФ, ведущий эксперт по проверкам правоохранительными органами субъектов предпринимательской деятельности Игорь Баранов рассказал, чем обернётся для блогера и телеведущей Насти Ивлеевой скандальная вечеринка с «голыми» звёздными гостями.

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