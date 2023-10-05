МВД отказывается возбуждать уголовное дело против Кадырова — названа причина Елена ГалицкаяВ сентябре прошлого года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой запечатлено избиение поджигателя Корана Никиты Журавеля его 15-летним сыном, Адамом Кадыровым.
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