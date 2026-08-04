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Испытания «Небесной ласточки»: почему звезда советского кино Ия Нинидзе была вынуждена уехать из Грузии

Испытания «Небесной ласточки»: почему звезда советского кино Ия Нинидзе была вынуждена уехать из Грузии

В 1976 году после выхода музыкального телефильма «Небесные ласточки» семнадцатилетняя Ия Нинидзе проснулась знаменитой.

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