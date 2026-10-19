В ходе рейда 9 октября на оптово-распределительном комплексе в поселке Петро-Славянка полиция при силовой поддержке Росгвардии проверила документы у 98 иностранных граждан, четверых из которых доставили в отдел полиции для решения вопроса об административной ответственности за признаки нарушения порядка пребывания в России.
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