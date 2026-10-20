Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В первом квартале 2025 года на маркетплейсе «Вайлдберриз» купили на 36% больше женской одежды 54-го размера и выше, чем за аналогичный период годом ранее.
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