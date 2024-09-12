Артур Парфенчиков дал старт Международному экономическому форуму «КАРЕЛИЯ 20/24»

В Петрозаводске впервые проходит масштабный экономический форум. 12 и 13 сентября в Петрозаводске проходит крупный экономический форум, на который приехали около 400 представителей власти, институтов развития и делегаций из Китая, Турции и Беларуси.
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