Цифра дня: Канье Уэст пообедал на Красной площади на 82 тысячи рублей

Неожиданный визит Канье Уэста в Россию вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов и СМИ. Telegram-канал Mash поделился интересными подробностями о пребывании знаменитого рэпера в Москве, в частности, о его обеде в ГУМе.
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