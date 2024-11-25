Пророчества о России и мире в 2025 году: что предсказали Стефан Карульский и Пелагея Рязанская Ольга ВайленкоМир входит в эпоху перемен, поэтому пророчества, исходящие от старцев и духовных наставников, всегда привлекали внимание, вызывая интерес и тревогу.