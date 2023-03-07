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Задоров забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 3 броска и 2 блока за 17:16

Защитник «Калгари» Никита Задоров забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:4).

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