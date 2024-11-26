❄️ В Ялте на набережной установили новогоднюю ёлку Зимняя красавица уже радует жителей и гостей курортного города.
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❄️ В Ялте на набережной установили новогоднюю ёлку Зимняя красавица уже радует жителей и гостей курортного города.