Зульфия Сулейманова: Профессия защитника Отечества приобретает особое значение в обществе

Сулейманова Зульфия Саматовна, директор МУК «Фировская ЦБС»: — Помните такое выражение: «Есть такая профессия – Родину защищать»? Как представитель людей среднего возраста я отлично помню эту фразу из легендарного фильма.
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