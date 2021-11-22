Нищенство миллионов пожилых людей наши миллиардеры в момент могли бы изжить, но жаба душит Российский миллиардер, глава компании Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов предложил способ выживания на пенсии.
Нищенство миллионов пожилых людей наши миллиардеры в момент могли бы изжить, но жаба душит Российский миллиардер, глава компании Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов предложил способ выживания на пенсии.
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