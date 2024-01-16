В Кремле сочли неуместным вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся в соцсетях информацию об ухудшении состояния здоровья главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, назвав этот вопрос журналистов неуместным.
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