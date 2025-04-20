Нижегородцам рассказали, когда ждать отключения отопления в квартирах

В Нижнем Новгороде отопительный сезон завершат только после устойчивого потепления. Как сообщили в «Теплоэнерго», в связи с повышением температуры воздуха котельные и тепловые пункты уже переведены на пониженные параметры работы.
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