Михаил Чаплыга: Сотрудники Госдепа готовятся к мятежу из-за невосприятия политики руководства

Ну, не знаю кто такой «Huffington Post», но там, таки да, пишут, что в Госдепе сильно вырос уровень невосприятия политики руководства, и сотрудники готовятся по внутренней процедуре, предусмотренной для таких случаев, выразить свой письменный протест: «По словам сотрудника Госдепа, в ведомстве на всех уровнях назревает мятеж».