Михаил Чаплыга: Сотрудники Госдепа готовятся к мятежу из-за невосприятия политики руководства

Ну, не знаю кто такой «Huffington Post», но там, таки да, пишут, что в Госдепе сильно вырос уровень невосприятия политики руководства, и сотрудники готовятся по внутренней процедуре, предусмотренной для таких случаев, выразить свой письменный протест: «По словам сотрудника Госдепа, в ведомстве на всех уровнях назревает мятеж».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии