В ГД призвали разрешить самостоятельное строительство в рамках семейной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила проработать возможность использования гражданами средств льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для самостоятельного строительства жилого дома с привлечением подрядных организаций для проведения отдельных строительных и отделочных работ.
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