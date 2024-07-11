В ГД призвали разрешить самостоятельное строительство в рамках семейной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила проработать возможность использования гражданами средств льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для самостоятельного строительства жилого дома с привлечением подрядных организаций для проведения отдельных строительных и отделочных работ.