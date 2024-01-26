Российские расчеты ЗРК «Тор‑М2» защищают войска от нападения ВСУ с воздуха

РИАМО - 26 янв. Российские расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» обеспечивают защиту войскам от воздушного нападения украинских военных на запорожском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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