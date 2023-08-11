Мы до сих пор не поняли с кем и почему воюем на Украине «Давал интервью одному из ведущих российских международных агентств, и внезапно осознал, что мы до сих пор не поняли с кем и почему воюем на Украине.
То, что для нас СВО, для них – война за независимость
Комментарии
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фарид сабиров
Мы воюем за спокойствие , независимость мирное будущее наших детей и внуков. Пока Нате не успокоить и границы не укрепить этого не будет. Там места нас поработить и уничтожить. А Хохлы эти уже ни когда ни это ни будущее поколение не будут жить не зависимо. Им на шею такойгруз Долгов повесили смерти подобно. А ведь жили как люди , заводы экономика производство. После Германии вторая экономика. ??? И ?????
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3 час.
АБ
Александр Б
Еще один сопливый дебил.
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1 час.
В С
Люблю аналитику от Ищенко за спокойное и взвешенное повествование.
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1 мин.
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