То, что для нас СВО, для них – война за независимость

фарид сабиров

Мы воюем за спокойствие , независимость мирное будущее наших детей и внуков. Пока Нате не успокоить и границы не укрепить этого не будет. Там места нас поработить и уничтожить. А Хохлы эти уже ни когда ни это ни будущее поколение не будут жить не зависимо. Им на шею такойгруз Долгов повесили смерти подобно. А ведь жили как люди , заводы экономика производство. После Германии вторая экономика. ??? И ?????