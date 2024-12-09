В ВОЗ заявили, что более 30 человек погибли в ДР Конго от неизвестной болезни

Global Look Press/Zanem Nety Zaidi/XinHua Более 30 человек погибли от неизвестной болезни в провинции Кванго, расположенной на юго-западе Демократической Республики Конго, говорится в публикации на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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