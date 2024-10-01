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Царьград

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Всё внезапно поменялось: Огромные резервы ВСУ на границе. Авиация НАТО в Чёрном море. "Дорога жизни" заминирована. Сводки с фронтов СВО

Всё внезапно поменялось: Огромные резервы ВСУ на границе. Авиация НАТО в Чёрном море. "Дорога жизни" заминирована. Сводки с фронтов СВО

Военкоры со ссылкой на солдат сообщают о внезапных переменах на фронте. В Угледаре оказался новая бригада противника.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Да уж,а где наши ФАБ-3000? Их очень ждут в Сумской области резервы ВСУ! Надо поторопиться,чтобы не опоздать.
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19 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Джонсон приказал воевать до последнего украинца! Очищайте территорию для Нового Израиля!
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18 час.
валерий
КОГДА НАКОНЕЦ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ БУДЕТ БЕЗПОЛЕТНАЯ ЗОНА ?
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11 час.

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