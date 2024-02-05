Кузбасские аграрии начали подготовку к посевной

В хозяйствах ремонтируют технику, обсуждают тактику ведения весенней кампании. О том, какие площади будут засаживать и какими культурами, в прямом эфире рассказал Линар Юсупов, заместитель министра сельского хозяйства региона.
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