На Крымском мосту ожидают досмотра более 100 автомобилей

Очередь ТС для проезда на полуостров увеличилась к вечеру 5 ноября. По данным на 15:00 от оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, ожидают досмотра со стороны Тамани 110 транспортных средств.