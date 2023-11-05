На Крымском мосту ожидают досмотра более 100 автомобилей

Очередь ТС для проезда на полуостров увеличилась к вечеру 5 ноября. По данным на 15:00 от оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, ожидают досмотра со стороны Тамани 110 транспортных средств.
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