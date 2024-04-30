Винисиус о 2:2 с «Баварией»: «Тони подарил мне гол, он всегда все делает очень легко. Мы собираемся творить великие дела и хотим выйти в финал ЛЧ»

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Винисиус Жуниор забил 2 гола в этой игре: на 24-й минуте – с передачи Тони Крооса и на 83-й минуте – с пенальти.
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