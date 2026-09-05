НАЧАЛОСЬ: "Добро пожаловать" в классы с мигрантами - Учительница уволилась из школы... Будущая элита Русского Мира!

Учительница английского языка одной из местных школ уволилась из-за восьмиклассника, который обещал надругаться над преподавателем и называл своих одноклассниц проститутками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Школьные пожары Ф...
- "Россия вкусно ко...
- Ирина Роднина: «г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым