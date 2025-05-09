17 человек, которые пытались всех переиграть, но перехитрили сами себя

Иногда приходится сталкиваться с людьми, которые совершенно уверены, что они хитрее всех на свете. Правда, в некоторых ситуациях они так увлекаются своими интригами и хитросплетениями, что и сами остаются с носом.
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