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Гитлер бы аплодировал: как Зеленский предал подвиг дедов и устроил в Киеве реванш фюрера к 80-летию Победы

Гитлер бы аплодировал: как Зеленский предал подвиг дедов и устроил в Киеве реванш фюрера к 80-летию Победы

"Киевский режим устроил исторический плевок в лицо каждому ветерану — в 80-ю годовщину Победы Украина официально перешла на сторону наследников гитлеровских палачей!" — негодуют в соцсетях после скандального заявления депутата Рады.

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