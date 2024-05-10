Архангельские портовые районы, снабжавшие фронт

Порт Бакарица — один из шести портовых районов, принимавших грузы по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войныПорт Бакарица — один из шести портовых районов, принимавших грузы по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войныСеверная Двина помнит много значимых вех истории.
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