Архангельские портовые районы, снабжавшие фронт

Порт Бакарица — один из шести портовых районов, принимавших грузы по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войныПорт Бакарица — один из шести портовых районов, принимавших грузы по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войныСеверная Двина помнит много значимых вех истории.