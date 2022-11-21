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В Ракетных войсках ВС РФ рассказали об активном применении новейших РСЗО «Торнадо» в СВО

В Ракетных войсках ВС РФ рассказали об активном применении новейших РСЗО «Торнадо» в СВО

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил о том, что военным удается успешно использовать новейшие РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе специальной операции на Украине.

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