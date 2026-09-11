Ребенок скучает по родителям в садике? Мама рассказывает, что делать

Адаптация к детскому саду может быть непростой. Но есть приемы, которые работают фото: stockbusters/Getty ImagesМоя дочь уже давно выросла из возраста детского сада, но каждую осень я рассказываю кому-нибудь из подруг или в родительских сообществах в соцсетях о том, что когда-то помогло нам пережить первые сложные садовские недели.
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