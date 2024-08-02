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Яшелчәләрне томалап пешерү рецепты

Яшелчәләрне томалап пешерү рецепты

Бакчада яшелчәләр өлгергән вакыт. Гади генә итеп, җиңел кичке аш пешерергә була. Итле ризык яратучылар тавык эч-башларын сала ала, алар яшелчәләр белән бергә пешә, ә инде ит салган очракта, башта итне яртылаш әзер булганчы пешерергә кирәк була.

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