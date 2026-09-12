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Галактионов о выходе Мостового на 83-й с «Зенитом»: «Он давно не имел игрового тонуса, были моменты по здоровью, поэтому было понимание, что выйдет в концовке»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов объяснил выход Андрея Мостового лишь на 83-й минуте игры с « Зенитом » в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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