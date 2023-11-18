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В ночь на 18 ноября расчёты ПВО Украины показали худший за месяц результат по проценту сбитых дронов

В ночь на 18 ноября расчёты ПВО Украины показали худший за месяц результат по проценту сбитых дронов

Пресс-служба украинских Воздушных сил представила статистику по сбитым в течение ночи российским дронам.

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