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15 человек предстали перед судом в Париже по делу о заговоре против Макрона

15 человек предстали перед судом в Париже по делу о заговоре против Макрона

В Париже перед судом предстал бывший французский политик и теоретик заговора Реми Дайе: по версии следствия, он готовил вооруженный захват Елисейского дворца и свержение президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет The Telegraph.

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