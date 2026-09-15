15 человек предстали перед судом в Париже по делу о заговоре против Макрона

В Париже перед судом предстал бывший французский политик и теоретик заговора Реми Дайе: по версии следствия, он готовил вооруженный захват Елисейского дворца и свержение президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет The Telegraph.
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