Мегалиты Саскачевана в Канаде

Ученые не сомневаются в том, что они были образованы в результате естественных процессов, а также в том, что вся искусственность ограничивается надписями и граффитизированными участками некоторых из ранее существовавших скальных поверхностей.
Ученые не сомневаются в том, что они были образованы в результате естественных процессов, а также в том, что вся искусственность ограничивается надписями и граффитизированными участками некоторых из ранее существовавших скальных поверхностей.
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