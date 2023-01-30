Этот таинственный мир

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    Брехня таковой проблемы нет,разум без тела бред воспаленного мозга некоторых философов и теологовЧто такое проблем...
  • Ирина Прудникова
    интересное животное.Морские гребешки
  • Марианна Шахбазян
    А Солнцу и старых способов было достаточно. Но все дело в том, что ему вообще ничего придумывать не надо. Человечеств...У Солнца появился...

Мегалиты Саскачевана в Канаде

Мегалиты Саскачевана в Канаде

Ученые не сомневаются в том, что они были образованы в результате естественных процессов, а также в том, что вся искусственность ограничивается надписями и граффитизированными участками некоторых из ранее существовавших скальных поверхностей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх