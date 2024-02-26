В рационе долгожителей часто присутствуют растительные и ферментированные продукты. Частое употребление растительных и ферментированных продуктов связано с долголетием, – об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на данные исследования Дэна Бюттнера, автора книг о феномене долгожительства.