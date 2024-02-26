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Частое употребление растительных и ферментированных продуктов связано с долголетием

Частое употребление растительных и ферментированных продуктов связано с долголетием

В рационе долгожителей часто присутствуют растительные и ферментированные продукты. Частое употребление растительных и ферментированных продуктов связано с долголетием, – об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на данные исследования Дэна Бюттнера, автора книг о феномене долгожительства.

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