ВС РФ ударами «Искандеров» уничтожили склады вооружений ВСУ в Одессе

Анатолий Страшко

Alex Nemo, не могу понять кто это Вам пальцем вниз тычет. Ведь вполне здравый вопрос задали. А ответ я могу сказать, что на Одессу и Киев вместе ещё у нас не хватает ресурсов. Одессу, я думаю, мы плотно закроем в своё время.