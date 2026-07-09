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ВС РФ ударами «Искандеров» уничтожили склады вооружений ВСУ в Одессе

ВС РФ ударами «Искандеров» уничтожили склады вооружений ВСУ в Одессе

ВС РФ, не дожидаясь ночи, нанесли очередную серию ударов по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Alex Nemo, не могу понять кто это Вам пальцем вниз тычет. Ведь вполне здравый вопрос задали. А ответ я могу сказать, что на Одессу и Киев вместе ещё у нас не хватает ресурсов. Одессу, я думаю, мы плотно закроем в своё время.
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4 н.
АС
Анатолий Страшко
Михаил, я Вас могу понять. Но Вы представляете эту территорию с её возможностями, созданными  в СССР. Терпение, терпение и терпение. Вспомните нашего Кутузова. Москвы даже не пожалел. А как Наполеон убегал. Любые провокационные выкрики здесь неуместны. А они хорошо различимы среди многих постов.
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4 н.
Misha Glusch
а сокар азербодский не забываем?
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3 н.