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Сильный дождь и ветер в Тверской области 22 сентября

Сильный дождь и ветер в Тверской области 22 сентября

Сильный дождь и порывистый ветер: в Тверской области предупреждают о возможных ЧС. По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,  днём 22 сентября 2026 года в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь.

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