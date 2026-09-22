Сильный дождь и ветер в Тверской области 22 сентября

Сильный дождь и порывистый ветер: в Тверской области предупреждают о возможных ЧС. По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 22 сентября 2026 года в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь.