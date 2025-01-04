Работа микробиологом. Найти. Определить. Уничтожить

Введение Приветствую вас, друзья! В блоге давно не было статей о микробиологии, и сегодня я хочу нарушить долгое молчание и поговорить о том, как микробиологи на пищевых предприятиях проверяют качество своей продукции.
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