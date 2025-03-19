Учёные создали фотонный «мозг»: микрочип имитирует нейроны с помощью света

Исследователи Международной иберийской лаборатории нанотехнологий (INL) представили микроскопическое устройство, способное обрабатывать информацию подобно человеческому мозгу, но с использованием света вместо электричества.
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