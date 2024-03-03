Палмиери набрал 3+1 в матче с «Бостоном». Он забросил 3-ю шайбу на 12:19 – самый ранний хет-трик в истории «Айлендерс»

Форвард «Айлендерс» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Брюинс» (5:1) и был признан первой звездой. До него забросить 3 шайбы подряд в первом периоде удавалось двум игрокам клуба – Мику Вукоте (октябрь 1989 года, матч против «Вашингтона») и Дереку Кингу (октябрь 1991 года, матч против «Питтсбурга»).