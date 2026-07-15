Новгородские оперативники пресекли транзит 6 кг «синтетики» из Санкт-Петербурга в Мелитополь

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области при содействии коллег из МО МВД России «Новгородский» в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность межрегионального наркокурьера.
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