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Десятилетнее исследование здоровья мозга раскрывает тайны старения

Десятилетнее исследование здоровья мозга раскрывает тайны старения

Исследование Далласской жизни мозга (DLBS), проведённое учёными из Техасского университета в Центре жизненно важной жизни Далласа (CVL), предоставило уникальные данные о том, как меняется мозг и когнитивные функции на протяжении всей взрослой жизни.

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