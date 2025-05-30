Десятилетнее исследование здоровья мозга раскрывает тайны старения

Исследование Далласской жизни мозга (DLBS), проведённое учёными из Техасского университета в Центре жизненно важной жизни Далласа (CVL), предоставило уникальные данные о том, как меняется мозг и когнитивные функции на протяжении всей взрослой жизни.
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