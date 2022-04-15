Учёные разработали дезинфицирующее покрытие от коронавируса

Исследователи из Токийского технологического института и Медицинского университета Нара, Института промышленной науки и техники Канагавы создали новое дезинфицирующее покрытие, которое обеспечивает противовирусную защиту, включая от коронавируса.
Исследователи из Токийского технологического института и Медицинского университета Нара, Института промышленной науки и техники Канагавы создали новое дезинфицирующее покрытие, которое обеспечивает противовирусную защиту, включая от коронавируса.
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