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Учёные разработали дезинфицирующее покрытие от коронавируса

Учёные разработали дезинфицирующее покрытие от коронавируса

Исследователи из Токийского технологического института и Медицинского университета Нара, Института промышленной науки и техники Канагавы создали новое дезинфицирующее покрытие, которое обеспечивает противовирусную защиту, включая от коронавируса.

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